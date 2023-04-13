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На трассе Одесса-рени масштабная авария: там столкнулись два автобуса и зерновоз

На трассе Одесса-рени масштабная авария: там столкнулись два автобуса и зерновоз

Два пассажирских автобуса и грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулись на трассе Одесса-Рени на территории села Маяки 10 апреля. В одним из автобусов есть пострадавшие.

В полиции Одесской области сообщили, что в результате аварии травмировались двое граждан.

Водитель рейсового автобуса «SETRA» сообщением Одесса – Кишинев, в котором находилось 20 пассажиров не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, который двигался впереди. От удара грузовик столкнулся с еще одним двигавшимся в попутном направлении автобусом БАЗ “Эталон”.  Авария произошла на центральной улице села Маяки.

столкнулись 2 автобуса и грузовик

Водитель и пассажирка автобуса «Кишинев-Одесса» получили травмы. Их госпитализировали.

столкнулись 2 автобуса и грузовик

От удара сзади грузовик столкнулся с двигавшимся впереди автобусом БАЗ “Эталон”.

В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса, спровоцировавший ДТП, и одна его пассажирка. Пострадавших госпитализировали в Беляевскую районную больницу.

Водителей трех транспортных средств проверили на состояние опьянения. Все они были трезвые.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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