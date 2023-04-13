На трассе Одесса-рени масштабная авария: там столкнулись два автобуса и зерновоз

Два пассажирских автобуса и грузовой автомобиль с полуприцепом столкнулись на трассе Одесса-Рени на территории села Маяки 10 апреля. В одним из автобусов есть пострадавшие.
В полиции Одесской области сообщили, что в результате аварии травмировались двое граждан.
Водитель рейсового автобуса «SETRA» сообщением Одесса – Кишинев, в котором находилось 20 пассажиров не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автопоездом в составе тягача «DAF» с полуприцепом, который двигался впереди. От удара грузовик столкнулся с еще одним двигавшимся в попутном направлении автобусом БАЗ “Эталон”. Авария произошла на центральной улице села Маяки.
В результате ДТП травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса, спровоцировавший ДТП, и одна его пассажирка. Пострадавших госпитализировали в Беляевскую районную больницу.
Водителей трех транспортных средств проверили на состояние опьянения. Все они были трезвые.
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