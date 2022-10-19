На трассе Одесса-Рени массовая авария, образовалась пробка: как объехать

19 октября на 15 километре трассы Одесса-Рени, возле села Большой Дальник, в результате двух дорожно-транспортных происшествий затруднено движение транспорта в обе стороны.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Одна авария произошла с участием микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля MAN. Предварительно установлено, что водитель грузовика не соблюдал дистанцию ​​и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом. В результате столкновения пострадала женщина, которая находилась в Volkswagen, ее доставили в больницу.

Второе ДТП произошло с участием микроавтобуса Citroen и грузового автомобиля Renault Magnum. Предварительно установлено, что столкновение между ними произошло, когда водитель Renault Magnum выехал на встречную полосу. В этой аварии пострадал один человек, он тоже доставлен в больницу.

Сейчас на месте работают полицейские, выясняющие все обстоятельства аварий и обеспечивающие безопасность дорожного движения.

Просим водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации быть максимально внимательными на дороге, возможно выбрать альтернативный путь.

Как объехать пробку

В полиции рекомендуют на круге «Два столба» съехать на автодорогу сообщением Одесса-Кучурганы, направляясь ею, доехать до Выгодянского перекрестка, где повернуть влево и продолжить движение через село Широкая Балка в направлении села Мирное, в центре которого повернуть направо и выехать на трассу Одесса- Рени.

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