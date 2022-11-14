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На трассе Одесса-Киев столкнулись грузовики: движение затруднено

На трассе Одесса-Киев столкнулись грузовики: движение затруднено

Две фуры столкнулись на 390 километре в сторону столицы на Киевской трассе. Одна из них перевернулась и перекрыла две полосы движения из четырех.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

По информации дорожников, сейчас наблюдаются сложности с движением в сторону г. Киева, на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса.

Вблизи с. Юрашево, на 390 км шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных транспортов. В результате аварии есть пострадавшие.

Одна из фур перевернулась на проезжую часть и перекрыла движение на двух полосах. Поэтому дорожники обращают внимание водителей, что движение на данном участке дороги, в сторону г.Киева осложнено и осуществляется по третьей полосе движения.

На месте событий работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, бригада скорой помощи, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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