На трассе Одесса – Киев появились фонари, «питающиеся» от солнца (видео)

Как сообщает Служба автодорог в Одесской области, станция обеспечивает освещение участка дороги возле села Знаменка, где находится разворот и начало крутого подъема. Следующим этапом работ будет монтаж еще одного комплекса автономного освещения на 406-м километре трассы.

Новые светильники заряжаются от солнца в соответствии с современными экологическими требованиями. Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, мощностью 36 кВт. Они меняют свое положение в зависимости от того, в какой точке небосвода находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи ее накапливают. Система работает в автономном режиме. Фонари зажигаются автоматически с заходом солнца.

На участке дороги установили 48 батарей, 120 солнечных панелей, три трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Также был установлен генератор, который включается, если в течение трех дней держится пасмурная погода.

Как отмечают в автодоре, освещение на солнечных панелях может проработать до 100 тысяч часов. Оборудование защищено от коррозии, пылеобразования, атмосферных осадков и перепадов температуры.

Напомним, ранее, трасса М-95 Одесса – Киев заняла третье место в рейтинге самых опасных дорог Украины государственного значения, где за 10 месяцев текущего года произошло больше всего дорожных аварий.

Фото-скриншот с видео: УСИ