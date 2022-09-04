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На телефоны одесситов будут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях

На телефоны одесситов будут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях

Гражданам Украины на телефоны начнут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях. Для этого будет использована новая технология Cell Broadcast.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Тестирование системы оповещения начнется 7 сентября. Среди областей, вошедших в список тех, где проведут тест, вошла и Одесская.

Кроме нашего региона вв первую очередь сообщения о чрезвычайных ситуациях начнут получать в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.

«Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен», — говорится в сообщении.

Справка

Cell Broadcast — это широковещательная передача службы коротких сообщений. Предназначена для одновременной доставки сообщений в указанной области сразу нескольким пользователям. В то время как обычные SMS доставляются только одному пользователю.

Технология будет работать у национальных операторов Kyivstar, Vodafon, LifeCell и поддерживается всеми телефонами, как кнопочными, так и смартфонами.

экстренное сообщение в телефоне

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Редакция ПРОФИЛЬ

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