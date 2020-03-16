fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На таможне показали, как будут работать пункты пропуска во время карантина: карта

На таможне показали, как будут работать пункты пропуска во время карантина: карта

В ведомстве подготовили интерактивную карту.

На карту нанесли пункты пропуска Украины и соседних государств.

Красным цветом отмечены значки пунктов, которые закрыли в связи с угрозой коронавируса по распоряжению Кабмина. Открытые пункты сделали зеленым.

Отдельно пометили те, где временно нельзя пройти пешком.

Также на таможне объяснили, как попасть в Украину из соседних стран:

— из Польши: только на автомобиле через ПП «Рава-Русская» и ООО «Краковец». Самолетом и поездом нельзя. Автобусом тоже не стоит, придется стоять в очереди и то не факт, что пропустят.

— из Словакии: через автомобильные пункты пропуска, отмеченные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не выйдет.

— из Венгрии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч 00 мин.), автобусом или самолетом.

— из Молдовы: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

— из Беларуси: через автомобильные пункты пропуска, ориентируясь на карту, поездом, автобусом или самолетом.

— из Румынии: через автомобильные пункты пропуска по карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный КПП «Солотвино» не работает.

Отметим, данная схема движения не распространяется на грузоперевозки.

Здесь можно посмотреть, какие пункты пропуска остаются открыты в Одесской области.

Читайте также:

В МИД объяснили, как работают пункты пропуска на границе и как украинцам вернуться домой

Фото:

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить