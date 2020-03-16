На таможне показали, как будут работать пункты пропуска во время карантина: карта

В ведомстве подготовили интерактивную карту.
На карту нанесли пункты пропуска Украины и соседних государств.
Красным цветом отмечены значки пунктов, которые закрыли в связи с угрозой коронавируса по распоряжению Кабмина. Открытые пункты сделали зеленым.
Отдельно пометили те, где временно нельзя пройти пешком.
Также на таможне объяснили, как попасть в Украину из соседних стран:
— из Польши: только на автомобиле через ПП «Рава-Русская» и ООО «Краковец». Самолетом и поездом нельзя. Автобусом тоже не стоит, придется стоять в очереди и то не факт, что пропустят.
— из Словакии: через автомобильные пункты пропуска, отмеченные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не выйдет.
— из Венгрии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч 00 мин.), автобусом или самолетом.
— из Молдовы: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, поездом или автобусом. Самолетом нельзя.
— из Беларуси: через автомобильные пункты пропуска, ориентируясь на карту, поездом, автобусом или самолетом.
— из Румынии: через автомобильные пункты пропуска по карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный КПП «Солотвино» не работает.
Отметим, данная схема движения не распространяется на грузоперевозки.
Здесь можно посмотреть, какие пункты пропуска остаются открыты в Одесской области.
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