На таможне показали, как будут работать пункты пропуска во время карантина: карта

На карту нанесли пункты пропуска Украины и соседних государств.

Красным цветом отмечены значки пунктов, которые закрыли в связи с угрозой коронавируса по распоряжению Кабмина. Открытые пункты сделали зеленым.

Отдельно пометили те, где временно нельзя пройти пешком.

Также на таможне объяснили, как попасть в Украину из соседних стран:

— из Польши: только на автомобиле через ПП «Рава-Русская» и ООО «Краковец». Самолетом и поездом нельзя. Автобусом тоже не стоит, придется стоять в очереди и то не факт, что пропустят.

— из Словакии: через автомобильные пункты пропуска, отмеченные на карте. Самолетом, поездом или автобусом не выйдет.

— из Венгрии: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00 ч 00 мин.), автобусом или самолетом.

— из Молдовы: через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

— из Беларуси: через автомобильные пункты пропуска, ориентируясь на карту, поездом, автобусом или самолетом.

— из Румынии: через автомобильные пункты пропуска по карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный КПП «Солотвино» не работает.

Отметим, данная схема движения не распространяется на грузоперевозки.

Здесь можно посмотреть, какие пункты пропуска остаются открыты в Одесской области.

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