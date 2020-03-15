В МИД объяснили, как работают пункты пропуска на границе и как украинцам вернуться домой

В связи с закрытием въезда в Украину, карантином и прочими мерами предосторожности от коронавируса, в Министерстве иностранных дел Украины разъяснили режим работы пропускных пунктов, а также объяснили, как вернуться в домой украинцам, которые пребывают за рубежом.

По всему миру страны закрывают свои границы для препятствия распространению COVID-19 (коронавируса), так как вакцины от этой болезни все ещё нет.

Украина не стала исключением – правительство Украины приняло решение о закрытии границ государства. В Министерстве иностранных дел попытались ответить на самые часто задаваемые вопросы:

Когда Украина закрывает границы на въезд?

В ночь с 16 на 17 марта, с 00:00, до 3 апреля 2020 года. Однако запрет на въезд может быть продлен в зависимости от ситуации в мире и масштабов распространения вируса.

Кому нельзя попасть в Украину?

Иностранцы, граждане или лица без гражданства, которые не имеют права на постоянное или временное проживание в Украине.

Кому можно вернуться в Украину во время запрета на въезд?

Все граждане Украины имеют право вернуться к себе на родину. Также пересечь границу государства могут люди, которые являются супругом (супругой) или дети граждан Украины. Украина будет доступна и для иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание.

Прибыть в Украину могут сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представители официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и члены их семей, водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств, члены экипажей.

Запрет действует на въезд и выезд из Украины?

Ограничений на выезд нет. Но важно учитывать, что страна, в которую вы собираетесь отправиться, может закрыть или уже закрыла границы на въезд. Информацию о мерах предосторожности и карантине в других странах к можно получать на сайте МИД.

Что делать, если вы за границей на отпуске, командировке или с другой целью и вам необходимо вернуться в течение ближайших двух недель?

Попытаться найти способ вернуться в Украину до 00:00 с 16 на 17 марта. Если не получается, то зарегистрироваться в системе ДРУГ. Таким образом вы сообщите в МИД и другим иностранным дипломатическим учреждениям о своем пребывании за границей. Это нужно для формирования списков возвращения украинцев домой в случае срочной необходимости. Обратитесь в посольство или консульство в вашей стране пребывания по телефону/через их сайт/напишите им на почту.

Как будут работать пункты пропуска?

В Украине продолжают работать 123 пункта пропуска. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу.

Со списком пунктов пропуска, которые продолжают работать в Одесской области, можно ознакомиться по ссылке.

В пунктах пропуска на границах работают специально созданные санитарные отделы. По возвращению из стран, где согласно данным ВОЗ сложилась неблагоприятная эпидситуация в связи с распространением коронавируса, на пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг. Прибывших из-за границы могут направить на самоизоляцию дома в течение 14 дней, при необходимости – в медучреждение.

Звонки в роуминге на горячую линию Министерства иностранных дел бесплатные. Обращаться нужно по номеру: +38 (044) 238-16-57. Из-за большого количества обращений горячая линия может «зависать», но можно писать на почту или в социальные сети.

Фото: Корреспондент

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