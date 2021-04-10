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Фотофакт: на одесской Соборной площади устанавливают подземные контейнеры для мусора

Фотофакт: на одесской Соборной площади устанавливают подземные контейнеры для мусора

Сегодня, 10 апреля, в Одессе на Соборной площади начали устанавливать подземные контейнеры для мусора. Процесс установки запечатлел корреспондент «Одесской жизни».

Как представлено на фото, новые мусорные баки появились возле Спасо-Преображенского собора.

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Напомним, ранее в муниципальном департаменте городского хозяйства мэрии Одессы сообщили, что в историческом центре Одессы появятся новые подземные мусорные контейнеры. Их собираются установить в четырех местах: на Соборной площади (возле улицы Садовой и возле Спасо-Преображенского собора); на улице Малой Арнаутской (угол Ришельевской) и на улице Греческой.

В каждом из четырех мест будут по две системы для сбора отходов с тремя контейнерами в каждой.

В прошлом году такие контейнеры установили на Приморском бульваре.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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