Новости Одессы и Одесской области

На сколько подорожает бензин?

На сколько подорожает бензин?

С февраля в Украине наблюдается снижение цен на горючее. Но летом, говорят эксперты, ситуация может измениться: планируется вернуть довоенные ставки акцизов и НДС на автомобильное топливо.

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, возврат уровня НДС до 20% приведет к существенному росту цен. Ожидается, что бензин подорожает на 10 грн за литр, дизельное топливо – на 7 грн за литр, автомобильный газ – до 3 грн за литр.

Эксперты отмечают, что такой прогноз будет актуальным, если мировые цены на нефть будут оставаться на прежнем уровне. Однако уже сейчас заметна тенденция к их повышению.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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