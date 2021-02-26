На предприятии под Одессой был пожар: пострадал охранник

Рано утром в пятницу, 26 февраля загорелся твердотопливный котел на территории ООО «УниТех» в пгт Таирово под Одессой.

До приезда спасателей с огнем в котельной пытался самостоятельно бороться охранник предприятия. 34-летнего мужчину госпитализировали с ожогами 10% тела, сообщили в облуправлении ГСЧС.

Спасатели получили вызов о пожаре в 5:34, а в 5:58 ликвидировали огонь, который распространился на площади 10 кв м. На месте происшествия работали 26 сотрудников ГСЧС и пять единиц спецтехники.

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