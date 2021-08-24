На Потемкинской лестнице в Одессе проходит мега-концерт (трансляция)

В Одессе стартовал автопробег, посвященный Дню Независимости (фоторепортаж) Каждый год в рамках вышиванкового фестиваля в городе проходит патриотический автопробег, посвященный празднованию независимости украинского государства. Не стало исключением и 24 августа 2021 г, день, когда украинцы отмечают 30-ю годовщину Независимости. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе прошел военно-морской парад: захватывающее зрелище (фоторепортаж) 24 августа, в день 30-й годовщины со дня обретения Украиной независимости в Одессе прошел парад Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с участием кораблей, авиации, парашютистов, водолазов и спецподразделений. ПОДРОБНЕЕ