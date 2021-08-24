На Потемкинской лестнице в Одессе проходит мега-концерт (трансляция)

В 19:00 в Одессе на Потемкинской лестнице начался концерт, посвященный 30-летнему юбилею Независимости Украины.
«Одесская Жизнь» предлагает посмотреть его прямую трансляцию.
Хедлайнером большого гала-концерта на Потемкинской лестнице будет группа Onuka. Их выступление будет сопровождать Национальный академический оркестр народных инструментов.
Также анонсирован специальный гость – некая группа, название которой не разглашают.
После концерта – праздничный фейерверк.
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