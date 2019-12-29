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Новости Одессы и Одесской области

На Потемкинской лестнице в Одессе выросли елки и поселились зверушки (фото)

На Потемкинской лестнице в Одессе выросли елки и поселились зверушки (фото)

Потемкинская лестница тоже уже полностью готова к рождественско-новогодним праздникам.

Ее наряд в этом году венчает арка с Рождественской звездой, установленная у спуска. На ступенях «выросли» елки. В центре между пролетами красуется большой олень.

Красавец-олень

Красавец-олень

Впрочем, у каждой елки имеются и другие зверушки — в основном, новогодние символы по восточному календарю.

Все это смотрится ну очень даже, особенно если учесть, что последнее воскресенье уходящего года побаловало, наконец, хорошей погодой.

Новогодней красотой Потемкинской лестницы в полной мере можно насладиться, когда на город опускаются сумерки, и Рождественская звезда, елки и зверушки начинают переливаться огнями. Но, как успела отметить корреспондент «Одесской жизни», днем здесь тоже очень много людей, которые выкроили время, чтобы в разгар новогодних хлопот увидеть историческую лестницу в новогоднем убранстве.

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Мария Котова
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