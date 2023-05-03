Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского сгорел склад (видео)

На поселке Котовского сгорел склад (видео)

3 мая 2023 года на улице 7-я Пересыпская в Суворовском районе Одессы горели складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Пожар произошел на крыше одноэтажного производственно-складского здания и деревянных изделий внутри.

Для тушения пожара было привлечено 5 единиц техники и 27 пожарных от ГСЧС Одессы, а также от Коммунального учреждения «Спасительно-водолазной службы Одесского городского совета» — 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Тушение пожара затрудняло отсутствие вблизи источников воды, но, несмотря на это, благодаря профессиональным действиям спасателей, было недопущено распространение огня на соседние здания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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