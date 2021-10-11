На поселке Котовского бездомные собаки напали на ребенка

Видео с нападением появилось в одесских телеграм-каналах.

В Одессе мальчик хотел погладить собаку, но другие псы напали на него

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как восьмилетний мальчик подзывает собаку, чтобы погладить её, после чего на ребенка бросаются сразу несколько псов.

Ребёнок, естественно, с перепугу начал кричать. Соседи, что были дома в это время, услышали детский крик даже у себя в квартирах и хотели бежать на помощь. Бывшие во дворе жильцы и охранники дома отогнали животных.

Только одна из собак успела укусить мальчика. После этого ребенка отвезли в больницу и привили от столбняка.

Потом мама мальчика сообщила, что он всю ночь не спал, просыпался. Ему казалось, что везде в квартире собаки.

— Почему мы должны бороться? – говорят жители дома. — Мы писали в местное самоуправление, мы писали в сельсовет, мы куда только не обращались. Нас везде посылаю.

Жители одесского дома не могут найти решения проблемы с бездомными собаками во дворе

Собаки во дворе дома остались после строителей, которые недавно закончили строить дом. Местные жители неоднократно обращались за помощью, так как не знают, что делать с бездомными собаками во дворе дома на улице Семёна Палия, 22а, где их проживает около двух десятков.

Сейчас люди боятся отпускать своих детей, гулять. Они обращались и в приюты, чтобы животных забрали. Но все они сейчас переполнены и даже за деньги их не могут взять большинство собак.

Большинство животных в этом дворе стерилизованы и не агрессивны. Но инцидент с мальчиком даёт понять, что проблема бездомных собак в Одессе требует более пристального внимания городской власти.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как стая бездомных собак напала на мать с ребенком прямо на территории детской областной больницы. Такой подарок оставили медицинскому учреждению тоже строители, как и дому на Семена Палия.

Еще новости о нападениях животных в Одессе:

Фото «Обозреватель», видео «7 канал»