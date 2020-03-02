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Новости Одессы и Одесской области

На окраине Одессы появилась новая свалка для мебели и техники (фото)

На окраине Одессы появилась новая свалка для мебели и техники (фото)

Пункт сбора габаритного мусора открылся на одесском Ленпоселке.

Об этом сообщает пресс-служба гордепартамента хозяйства.

Так, мебель, технику и другие крупногабаритные вещи, отслужившие свое, можно приносить на улицу Крайнюю, 1-а. Мусор там принимают с 8:00 до 18:00.

К слову, это уже не первая в городе подобная санкционированная свалка. Так, к примеру, такие же есть на улице Варненской, 27 и во 2-ом Полевом переулке, а также на ул. Инглези, 7-б.

К слову, везти на свалку крупногабаритный мусор обязали компании, заключившие договор с горсоветом. Также одесситы могут и сами доставить туда ненужные вещи. За это им вручат магнитик и наклейку на машину с надписью “Я делаю город чище”.

Фото: департамент городского хозяйства

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