Бамперы, диваны и стройматериалы: что несут одесситы на “крупногабаритную” свалку (фото)

Специальная свалка для мусора большого размера открылась недавно на улице Варненской. Пока на ее территории не так уж много всего, но уже принесли ненужный хлам первые неравнодушные к загрязнению города одесситы.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на свалке крупногабаритного мусора.

Ее разместили на улице Варненской, 27. На воротах есть специальные таблички-указатели, помогающее сориентироваться. Посетителей встречает охранник, который расскажет, что к чему.

По его словам, свалка работает ежедневно с 8:00 до 19:00. За пару дней несколько одесситов уже решились избавиться от ненужного хлама. Так, там уже есть мешки со строительным мусором, и, кажется, что таких мешков станет больше, так как рядом выстраивают высотки.

– Недавно приехал мужчина на «Газели» и выкинул сюда целую гору пластиковых бамперов. Не знаю, откуда у него столько, но хорошо, что привез, а не то эти бамперы оказались бы в мусороуборочной машине, портили бы ее, или весь этот пластик, который плохо разлагается, бросили бы неизвестно где, – сказал охранник.

Также на свалку попадают предметы интерьера. Это старые раскладные диваны, матрацы, фрагменты столов и оконные рамы. Сюда также можно сдавать приборы и технику: телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагревающие устройства и прочее. На месте уже есть один бойлер.

Как мы уже сообщали ранее, все, кто привозит хлам, получает наклейку и магнит на холодильник с надписью: «Я делаю Одессу чище». Также напомним, что, помимо площадки для сбора крупногабаритного мусора на Варненской, есть и другая – во 2-м Полевом переулке возле трамвайного депо №2. К концу года в Одессе планируют открыть еще 5-6 таких площадок.

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