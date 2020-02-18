fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Бамперы, диваны и стройматериалы: что несут одесситы на “крупногабаритную” свалку (фото)

Бамперы, диваны и стройматериалы: что несут одесситы на “крупногабаритную” свалку (фото)

Специальная свалка для мусора большого размера открылась недавно на улице Варненской. Пока на ее территории не так уж много всего, но уже принесли ненужный хлам первые неравнодушные к загрязнению города одесситы.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на свалке крупногабаритного мусора.

Ее разместили на улице Варненской, 27. На воротах есть специальные таблички-указатели, помогающее сориентироваться. Посетителей встречает охранник, который расскажет, что к чему.

По его словам, свалка работает ежедневно с 8:00 до 19:00. За пару дней несколько одесситов уже решились избавиться от ненужного хлама. Так, там уже есть мешки со строительным мусором, и, кажется, что таких мешков станет больше, так как рядом выстраивают высотки.

Строительный мусор

Строительный мусор

– Недавно приехал мужчина на «Газели» и выкинул сюда целую гору пластиковых бамперов. Не знаю, откуда у него столько, но хорошо, что привез, а не то эти бамперы оказались бы в мусороуборочной машине, портили бы ее, или весь этот пластик, который плохо разлагается, бросили бы неизвестно где, – сказал охранник.

Бамперы

Бамперы

Также на свалку попадают предметы интерьера. Это старые раскладные диваны, матрацы, фрагменты столов и оконные рамы. Сюда также можно сдавать приборы и технику: телевизоры, микроволновые печи, газовые плиты, водонагревающие устройства и прочее. На месте уже есть один бойлер.

Бойлер

Бойлер

Как мы уже сообщали ранее, все, кто привозит хлам, получает наклейку и магнит на холодильник с надписью: «Я делаю Одессу чище». Также напомним, что, помимо площадки для сбора крупногабаритного мусора на Варненской, есть и  другая – во 2-м Полевом переулке возле трамвайного депо №2. К концу года в Одессе планируют открыть еще 5-6 таких площадок.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Валя
Гость
Валя

Обалдеть будет вид с окон новостроя Будовы

Голос за0Голос против  Ответить
42 секунд назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить