На окраине Одессы подорвали автофургон (фото)

В грузовик подложили самодельное взрывное устройство.
Взрывчатка сработала, когда транспортное средство двигалось по Хаджибеевской дороге.
Об этом сообщает облГУНП.
В результате взрывной волной повредило лобовое стекло и зеркало заднего вида.
35-летний водитель, к счастью, остался невредим.
На место выезжала следственно-оперативная группа, взывотехники и кинологи. Они нашли остатки самодельного устройства и забрали на экспертизу.
По факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное дело. Оперативники пытаются выяснить, кто и зачем подбросил взрывчатку в грузовик.
Фото: облГУНП
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