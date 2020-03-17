На окраине Одессы подорвали автофургон (фото)

Взрывчатка сработала, когда транспортное средство двигалось по Хаджибеевской дороге.

Об этом сообщает облГУНП.

В результате взрывной волной повредило лобовое стекло и зеркало заднего вида.

35-летний водитель, к счастью, остался невредим.

На место выезжала следственно-оперативная группа, взывотехники и кинологи. Они нашли остатки самодельного устройства и забрали на экспертизу.

По факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное дело. Оперативники пытаются выяснить, кто и зачем подбросил взрывчатку в грузовик.

Фото: облГУНП

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