Возле одесского театра Музкомедии поселились поющие коты

Одесская «Кошачья тропа» активно пополняется новыми хвостатыми персонажами. Теперь их появилось сразу трое: коты До, Ре и Мяу сладко запели на новом доме рядом с Одесским академическим театром музкомедии им. М.Водяного.

Их автор — одесский скульптор Татьяна Штыкало. И это уже ее котики номер 9, 10 и 11. Композиция же так и называется — «До, Ре, Мяу».

До и Ре сидят себе рядышком на выступе, Мяу забрался повыше — на подоконник.

О чем же так сладко запело новое кошачье семейство рядом с музыкальным театром?

«На самом деле, мои новые герои не столько поют, сколько орут, как это частенько доводится слышать одесситам накануне весны. Это такая одесская картинка, довольно типичная, — орущие под окнами коты. Точных прототипов у До, Ре и Мяу нет, это собирательный образ наших городских котов — очень узнаваемый», – рассказала корреспонденту «Одесской жизни» скульптор Татьяна Штыкало.

Пока рассматриваем «хвостатиков», прохожие тоже останавливаются, и, как по команде, тут же достают смартфоны, чтобы запечатлеть новинку.

Звучат умилительно-ласкательные приветствия, две девушки наперебой рассказывают, что “одесская «кошачья тропа» — это чудо какое-то”. «Мы уже девять нашли, остальных тоже будем искать, а тут вот такое новое чудо по дороге встретилось!», – поделились они.

Татьяна Штыкало дает полезные «наводки», рассказывает, что всего одесских котиков, которые «вышли на тропу», уже около двадцати. Кто-то искренне удивляется: «Так что, не все они — ваши?!».

Скульптор улыбается в ответ. Она не очень любит рассказывать о своих планах, и это понятно, но могу заверить одесситов, что «поюще-орущими» котиками Татьяна Штыкало не ограничится.

Добавим, что каждый из них, что привычный, что совсем новый, имеет свое «лицо», свою неповторимость, если хотите — значимость.

И отметим еще раз: новые котики, равно как и прежние, только кажутся бронзовыми. Они сделаны из полиэфирной смолы, и на металлолом их не сдашь.

Напомним, “Одесская жизнь” уже неоднократно рассказывала