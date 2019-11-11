На одной из центральных улиц Одессы маршруткам и троллейбусам выделят отдельную полосу

Полоса для общественного транспорта появится на участке от Греческой до Пантелеймоновской по улице Ришельевской.

Полоса для общественного транспорта появится на участке от Греческой до Пантелеймоновской по улице Ришельевской.

Об этом на аппаратном совещании в горсовете сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман, передает dumskaya.net.

Чиновник отметил, что «СМЭП» уже разработал новую схему движения и согласовал ее с патрульными полицейскими. При этом инспекторы департамента транспорта и правоохранители будут регулировать движение на этом отрезке дороги, наблюдая за тем, чтобы туда не выезжали автомобилисты. В идеале новую полосу разметят уже на нынешней неделе.

По задумке, после обустройства новой полосы сможет быстрее передвигаться по центру городской транспорт. Впрочем, время покажет. А если эксперимент с Ришельевской окажется удачным, подобную схему разработают также для дорог в Киевском и Суворовском районах.

Фото: traffic.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.