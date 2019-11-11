fbpx
Новости Одессы и Одесской области

На одной из центральных улиц Одессы маршруткам и троллейбусам выделят отдельную полосу

На одной из центральных улиц Одессы маршруткам и троллейбусам выделят отдельную полосу

Полоса для общественного транспорта появится на участке от Греческой до Пантелеймоновской по улице Ришельевской.

Полоса для общественного транспорта появится на участке от Греческой до Пантелеймоновской по улице Ришельевской.

Об этом на аппаратном совещании в горсовете сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман, передает dumskaya.net.

Чиновник отметил, что «СМЭП» уже разработал новую схему движения и согласовал ее с патрульными полицейскими. При этом инспекторы департамента транспорта и правоохранители будут регулировать движение на этом отрезке дороги, наблюдая за тем, чтобы туда не выезжали автомобилисты. В идеале новую полосу разметят уже на нынешней неделе.

По задумке, после обустройства новой полосы сможет быстрее передвигаться по центру городской транспорт. Впрочем, время покажет. А если эксперимент с Ришельевской окажется удачным, подобную схему разработают также для дорог в Киевском и Суворовском районах.

Фото: traffic.od.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить