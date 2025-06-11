В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия просит горожан не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач из-за большой вероятности падения веток и кабелей вследствие сильного порывистого ветра.

Кроме того, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, о чем также не следует забывать. В случае обнаружения морских мин или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 12 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 19-20°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 июня

По Одесской области завтра переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град. Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью местами во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области ночью местами видимость во время дождя 2-4 км.

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Автор фото: Сергей Курило