Афіша безкоштовних подій Одеси 11-12 червня
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Если выделить топ событий среды и четверга, то несомненно ими станут вечерний пиано-концерт под звездами в среду вечером в Черноморске. А в четверг Музей западного и восточного искусства откроет сразу два выставочных проекта.

Также не пропустите лекции об Олеге Ольжиче в библиотеке Грушевского, кинопоказ на Одесской киностудии и очередную встречу английского разговорного клуба.

Подробнее, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Афиша, кинопоказ

Концерт Александра Мурзы

  • Что: American English Club
  • Где: Греческая 1-а, America House Odesa
  • Когда: 11 июня, 17:00
  • Регистрация тут.

Разговорный клуб

  • Что: Концерт Pianomore
  • Где: Черноморск, Приморские ступени
  • Когда: 11 июня, 21:00.

Концерт Pianomore

Крымская сюита

  • Что: Лекция «Олег Ольжич: поэт, твердый духом и словом»
  • Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского
  • Когда: 12 июня, 15:30.

Лекция Олег Ольжич

  • Что: Открытие выставки «Воздух памяти»
  • Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
  • Когда: 12 июня, 16:00.

Афиша, выставка

Одесса в произведениях еврейских писателей

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