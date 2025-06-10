Если выделить топ событий среды и четверга, то несомненно ими станут вечерний пиано-концерт под звездами в среду вечером в Черноморске. А в четверг Музей западного и восточного искусства откроет сразу два выставочных проекта.
Также не пропустите лекции об Олеге Ольжиче в библиотеке Грушевского, кинопоказ на Одесской киностудии и очередную встречу английского разговорного клуба.
Подробнее, как всегда, читайте в нашем обзоре.
- Что: Показ фильма «Иностранка»
- Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
- Когда: 11 июня, 15:00.
- Что: Концерт Александра Мурзы и его учеников
- Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
- Когда: 11 июня, 17:00.
- Что: American English Club
- Где: Греческая 1-а, America House Odesa
- Когда: 11 июня, 17:00
- Регистрация тут.
- Что: Концерт Pianomore
- Где: Черноморск, Приморские ступени
- Когда: 11 июня, 21:00.
- Что: Открытие проекта «Крымская сюита»
- Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
- Когда: 12 июня, 16:00.
- Что: Лекция «Олег Ольжич: поэт, твердый духом и словом»
- Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского
- Когда: 12 июня, 15:30.
- Что: Открытие выставки «Воздух памяти»
- Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
- Когда: 12 июня, 16:00.
- Что: Одесса в произведениях еврейских писателей
- Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
- Когда: 12 июня, 18:00.