Если выделить топ событий среды и четверга, то несомненно ими станут вечерний пиано-концерт под звездами в среду вечером в Черноморске. А в четверг Музей западного и восточного искусства откроет сразу два выставочных проекта.

Также не пропустите лекции об Олеге Ольжиче в библиотеке Грушевского, кинопоказ на Одесской киностудии и очередную встречу английского разговорного клуба.

Подробнее, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Показ фильма «Иностранка»

Показ фильма «Иностранка» Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Французский бульвар, 33, Одесская киностудия Когда: 11 июня, 15:00.

Что: Концерт Александра Мурзы и его учеников

Концерт Александра Мурзы и его учеников Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал Когда: 11 июня, 17:00.

Что: American English Club

American English Club Где: Греческая 1-а, America House Odesa

Греческая 1-а, America House Odesa Когда: 11 июня, 17:00

11 июня, 17:00 Регистрация тут.

Что: Концерт Pianomore

Концерт Pianomore Где: Черноморск, Приморские ступени

Черноморск, Приморские ступени Когда: 11 июня, 21:00.

Что: Открытие проекта «Крымская сюита»

Открытие проекта «Крымская сюита» Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства Когда: 12 июня, 16:00.

Что: Лекция «Олег Ольжич: поэт, твердый духом и словом»

Лекция «Олег Ольжич: поэт, твердый духом и словом» Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского

Троицкая 49/51, библиотека Грушевского Когда: 12 июня, 15:30.

Что: Открытие выставки «Воздух памяти»

Открытие выставки «Воздух памяти» Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства Когда: 12 июня, 16:00.