Апрель в Одессе

Прогноз погоди в Одесі на 6 квітня

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За повідомленням Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, неділя в Одесі обіцяє бути хмарною. Вночі помірні опади, переважно у вигляді дощу, вдень невеликий дощ. У першій половині ночі гроза.

Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Нагадаємо, завтра в Одесі частина транспорту змінить маршрути через проведення спортивно-масового заходу ІІ SEASIDE MARATHON ODESA.

Прогноз погоди в Одеській області на 6 квітня

В Одеській області завтра хмарно. Вночі помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу. Вдень невеликий дощ. Вночі місцями гроза.

Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, місцями заморозки 0-2°С, вдень 5-10°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.

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Фото прес-служби Одеської міськради

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