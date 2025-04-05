Прогноз погоди в Одесі на 6 квітня
За повідомленням Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, неділя в Одесі обіцяє бути хмарною. Вночі помірні опади, переважно у вигляді дощу, вдень невеликий дощ. У першій половині ночі гроза.
Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Нагадаємо, завтра в Одесі частина транспорту змінить маршрути через проведення спортивно-масового заходу ІІ SEASIDE MARATHON ODESA.
Прогноз погоди в Одеській області на 6 квітня
В Одеській області завтра хмарно. Вночі помірні опади, місцями значні, переважно у вигляді дощу. Вдень невеликий дощ. Вночі місцями гроза.
Вітер південно-західний, вранці та вдень північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-6°С тепла, місцями заморозки 0-2°С, вдень 5-10°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.
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Фото прес-служби Одеської міськради