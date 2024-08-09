Прогноз синоптиков на 10 августа: хорошая погода для прогулки выходным днем

Завтра, в субботу, 10 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области теплая и относительно комфортная погода.
Прогноз погоды в Одессе на 10 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 30-32°C.
Температура морской воды 17-18 °C.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 августа
Переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.