На Одессу надвигается циклон Бартош: синоптики снова обещают снег

Поздним вечером вторника, 12 января, Одессу может накрыть циклон под названием Бартош. Циклон надвигается со стороны Румынии.

Как сообщает Телеграм-канал The Weather Lab, этот циклон принесет с собой снег, а температура воздуха будет колебаться в пределах от 2 °С мороза до 2 °С выше нуля.

«На юге Одесской области уже пролетает снежок. У нас ждем предположительно к 23:00», – прогнозируют синоптики.

Также сообщается, что количество осадков варьируется от 3 мм до 6 мм для Одессы и Черноморска.

Ранее сообщалось, что ночью и днем 11 января по Одесской области, ночью и утром по Одессе ожидается налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

Накануне вечером Юг Одесчины, как и было предсказано, засыпало снегом. Между тем, до Одессы он так и не добрался.