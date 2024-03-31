Каким будет в Одессе начало второго месяца весны – прогноз синоптиков

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 1 апреля 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 1 апреля
В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем воздух прогреется до 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 апреля
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 22-27°С, в прибрежной зоне 13-15°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Фото Марии Котовой