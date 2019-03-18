﻿ На здании Одесского русского театра появился "стрит-арт" - Одесская Жизнь

На новых велопарковках в Одессе уже начали воровать крепления Одна из появившихся в Одессе велопарковок от Nextbike в течение суток после установки уже пострадала от рук местных вандалов или же охотников за металлом. ПОДРОБНЕЕ

Летний театр: вернисаж, уборка-починка и вандализм Летний театр Горсада, известный в последнее время как территория, свободная для всех одесситов, становится постоянной площадкой и для вернисажа, где одесские мастера кисти выставляют свои работы по воскресеньям. Впервые выставившись в День художника, одесские авторы поняли, насколько вырос интерес одесситов к этой свободной площадке. Так что в это воскресенье работ было представлено гораздо больше. Как рассказал ПОДРОБНЕЕ