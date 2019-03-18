﻿ На здании Одесского русского театра появился "стрит-арт" - Одесская Жизнь

Непонятные надписи появились только на боковой стороне театра.
Фасадная часть Одесского академического русского драматического театра не пострадала. Вандалы разрисовали здание со стороны переулка вица-адмирала Жукова. Об этом рассказывает УСИ.2 комментарии
хулиганы уверены что безнаказаны, а вот если бы ППС отвечали за вверенные участки, то они бы посмотрели видеокамеры и найшли вандалов, и заставили бы их стать меценатами, предварительно оштрафовав тысячь на 50…
Странно, что обошлось без обычных заготовок совкоруськомирцев: антисемитские штуки, свастики, типа фашистско-нацистские украинские лозунги. Как-то неэффективно и это за две недели до выборов. На что ж деньги вбухивают вурдалаки из кремля и местные?