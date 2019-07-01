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Новости Одессы и Одесской области

Осторожно, скаты: на одесском побережье замечены опасные рыбы

Осторожно, скаты: на одесском побережье замечены опасные рыбы

Жители Одессы заметили сегодня утром на пляже «Дельфин» группу ядовитых рыб — скатов-хвостоколов.

По словам очевидца Юрия Караванского, около 7 утра четыре ската подплыли к самому берегу, где купаются люди. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Facebook.

Пляж "Дельфин", 6.40 утра, в поле зрения 4 ската-хвостокола)))

Опубліковано Караванскієм Юрою Неділя, 30 червня 2019 р.

Скаты-хвостоколы живут на глубине, а с появлением холодного течения подбираются ближе к берегу. Об этом рассказал телекомпании  “Град”  директор Гидробиологической станции, доцент кафедры гидробиологии и общей экологии ОНУ им. И.И. Мечникова Олег Ковтун.

– Это наш обычный вид «черноморский морской кот» или «скат-хвостокол». Подошла холодная вода, с холодной водой подходят к берегу скаты-хвостоколы. Ничего нового и необычного нет. Это не то, что приплыли откуда-то с другого моря – это наш местный вид, который испокон веков здесь живет, – пояснил ученый.

Черноморский скат – очень опасная рыба, однако агрессию хвостокол может проявить лишь в случае, когда чувствует угрозу.

По рекомендациям медиков, если вы почувствовали укол шипа ската, первым делом необходимо промыть рану большим количеством воды. Затем вынуть обломок шипа и незамедлительно обратиться к врачу. Укол ската очень опасен, в тяжелых случаях возможны судороги, остановка дыхания и потеря сознания — вплоть до летального исхода.

Фото: moreproduct.com.ua

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