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Ползучий сюрприз: на одесском пляже нашли живого питона (фото)

Ползучий сюрприз: на одесском пляже нашли живого питона (фото)

Сегодняшнее утро выдалось необычным для одесских моржей, которые купаются на Ланжероне. Они обнаружили в море живого питона.

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Об этом сообщила одесситка Нелли Каспер.

«26.11.2020. Питон. Купались вместе. Утро выдалось необычное», – поделилась она в Facebook.

Также женщина рассказала, что пресмыкающееся отдали в дельфинарий. Там сказали, что змею, судя по всему, держали дома. А в море он оказался потому, что «или сбежал, или выбросили».

26.11.2020. Питон. Купались вместе. Утро выдалось необычное.

Опубликовано Нелли Каспер Среда, 25 ноября 2020 г.

Фото Нелли Каспер

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