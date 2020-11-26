Ползучий сюрприз: на одесском пляже нашли живого питона (фото)

Сегодняшнее утро выдалось необычным для одесских моржей, которые купаются на Ланжероне. Они обнаружили в море живого питона.
Об этом сообщила одесситка Нелли Каспер.
«26.11.2020. Питон. Купались вместе. Утро выдалось необычное», – поделилась она в Facebook.
Также женщина рассказала, что пресмыкающееся отдали в дельфинарий. Там сказали, что змею, судя по всему, держали дома. А в море он оказался потому, что «или сбежал, или выбросили».
26.11.2020. Питон. Купались вместе. Утро выдалось необычное.
Опубликовано Нелли Каспер Среда, 25 ноября 2020 г.
Фото Нелли Каспер