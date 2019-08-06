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Новости Одессы и Одесской области

На одесском Большом Фонтане появились разметка и новые дорожные знаки

На одесском Большом Фонтане появились разметка и новые дорожные знаки

Сотрудники специализированного монтажно-эксплуатационного подразделения Одесского горсовета отчитались о проделанной в начале месяца работе.

Уже за несколько суток в августе дорожники обозначили пешеходные переходы на улице Мельницкой, в Высоком переулке и в районе Овидиопольской дороги.

А на 9-й станции Большого Фонтана появились обустроеннные переходы в местах повышенной опасности. Об этом сообщила пресс-служба КП «СМЭП» на странице в FВ, выложив соответствующие снимки в соцсетях. Там установили знаки и, согласно технологическим требованиям, нанесли для начала временную дорожную разметку.

– На новых асфальтобитумных покрытиях должна наноситься разметка после того, как с поверхности проезжей части исчезнет битумная пленка и сформируется покрытие, – пояснили в КП. – Это займет не меньше, чем полмесяца, после чего участок покроют изоностойкими материалами.

Фото: FВ

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