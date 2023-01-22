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На одесской набережной создали “Живую цепь Соборности” (фоторепортаж)

На одесской набережной создали “Живую цепь Соборности” (фоторепортаж)

В честь Дня Соборности украинцы традиционно создают “живые цепи”. И военный 2023 год не стал исключением.

Снимки с одесской набережной, где в этом году люди встали, держась за руки в “живую цепь”, опубликовали в патрульной полиции Одесской области.

Там же отмечено, что акция прошла 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики Украина отмечает День Соборности и Свободы.

В этом году мы стали еще сильнее. Нас сплотила война. Военные, полицейские, волонтеры, врачи, предприниматели и просто неравнодушные люди, каждый на своем месте ежедневным трудом приближают победу Украины. А созданная сегодня цепь несокрушимых – это символ нашего единства и соборности!

— так прокомментировали авторы снимков свое участие в “живой цепи”.

Напомним, что первую такую “цепь единства” в честь Дня Соборности, украинцы создали 21 января 1990 года. И с тех порт эта традиция продолжается каждый год.

Живая цепь Соборности 1990 года

Живая цепь Соборности 1990 года

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Редакция ПРОФИЛЬ

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