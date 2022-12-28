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На одесский пляж выбросило загадочные пакеты: они могут быть с затонувшей “Москвы”

На одесский пляж выбросило загадочные пакеты: они могут быть с затонувшей “Москвы”

Одессит обнаружил на пляже в Одессе пакеты российской армии с питьевой водой. Они могли принадлежать военным из крейсера «Москва».

Пакеты для аварийной питьевой воды, произведенные в российском Санкт-Петербурге, обнаружил одессит 26 декабря. Он рассказал, что в тот день гулял с собаками на пляже.

Находку прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк.

По ее словам, найденные пакеты могут быть как из крейсера «Москва», так и принадлежать команде затопленных балкеров или военным, которые были на острове Змеиный.

“Вполне вероятно, что это может быть из затонувшего крейсера. Но напомним, что во время операции по освобождению Змеиного были потоплены и затонули и другие российские суда”, — сказала она.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Черном море выловили буй и спасительный круг с затонувшей «москвы».

Также мы рассказывали, что остатки потопленного крейсера «Москва» стали культурным наследием Украины.

Фото Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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