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Остатки потопленного крейсера «Москва» стали культурным наследием Украины

Остатки потопленного крейсера «Москва» стали культурным наследием Украины

До 14 апреля 2022 года ракетный крейсер «Москва» был флагманом черноморского флота российской федерации. Теперь его остатки на дне Черного моря стали музейным экспонатом.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального военно-исторического музея Украины.

«С 15 апреля 2022 г. филиалом Национального военно-исторического музея Украины – Центральным военно-морским музеем Украины был взят на научный учет новый объект подводного культурного наследия под № 2064 (в прошлом – гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота РФ «Москва»)» — сказано в публикации на странице музея в Facebook.

Основанием для такого шага стала Конвенция ЮНЕСКО «Об охране подводного наследия», принятая в 2006 г.

Напомним, что поздно вечером 13 апреля 2022 гола ракетный крейсер российских оккупантов «Москва» был поражен двумя противокорабельными украинскими ракетами «Нептун».

После этого на судне возник пожар, а 14 апреля оно затонуло.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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