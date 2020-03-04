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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині зловмисник зрізав близько тисячі метрів телефонного кабелю секатора

На Одещині зловмисник зрізав близько тисячі метрів телефонного кабелю секатора

42-річний зловмисник з Роздільнянського району причетний до десяти таких злочинів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Впродовж двох місяців він викрав близько тисячі метрів дроту, чим завдав телекомунікаційному підприємству шкоди на загальну суму понад 14 тисяч гривень.

Правопорушника поліцейські затримали на гарячому, коли той зрізав кабель зі стовпів. В ході слідства з’ясувалося, що у січні минулого року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки.

– Правопорушник розповів, що діяв переважно вночі: зрізав кабель секатором, обпалював, а мідь здавав до пунктів прийому металобрухту. Фігурантові повідомили про підозру у крадіжках. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі, – прокоментував начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко.

Фото: ГУНП

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