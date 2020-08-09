На Одещині розпочався сезон полювання на пернату дичину: мисливцям нагадали правила безпеки

Відучора, з 8 серпня, в мисливських угіддях Одещини відкрився сезон полювання на пернату дичину. Тому поліцейські нагадують про основні вимоги до мисливців, правила безпеки для них і йдуть у рейди для здійснення контролю за їх дотриманням.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

– Стрілець під час полювання повинен мати з собою державне посвідчення мисливця, дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю, ліцензію на добування мисливських тварин, щорічну контрольну картку обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита, а за наявності собак мисливських порід – паспорт на них чи інших ловчих звірів або птахів із відміткою про щеплення на сказ та допуск до полювання у поточному році, – зазначає т.в.о. заступника начальника Біляївського відділу поліції Максим Лойко.

З метою попередження надзвичайних подій мисливці повинні дотримуватися правил безпеки при користуванні зброєю. Категорично забороняється застосовувати зброю в населених пунктах, на відстані, ближче ніж 200 метрів від будівель, де можливе перебування людей, в угіддях, не зазначених у дозволі. Також заборонено направляти зброю в бік людей, транспорту, житлових приміщень, залишати її без нагляду, передавати іншим особам, використовувати в стані алкогольного сп’яніння, користуватися чужою зброєю.

– Порушення в мисливстві тягнуть за собою адміністративну відповідальність згідно зі статями 174, 190, 191, 192 КУпАП. Поліцейські сподіваються на здоровий глузд мисливців та їх правосвідомість, разом з тим будуть суворо контролювати процес полювання, – зазначають представники дозвільної системи ГУНП в Одеській області.

Вчора, 8 серпня, від шостої години ранку в плавнях Біляївського району вже провела відпрацювання група з працівників дозвільної системи та дільничних територіального ВП, а також представників єгерської служби та прикордонників. Рейдовики перевіряли мисливців на дотримання правил полювання в дністровських плавнях у Маяках, на водоймах в селах Василівка та Граденіці, на кучурганському водосховищі та озері Путрене в селі Троїцьке.

Фото: пресслужба