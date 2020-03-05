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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині поліцейські склали адмінпротоколи на підлітків, які пиячили у парках та скверах

На Одещині поліцейські склали адмінпротоколи на підлітків, які пиячили у парках та скверах

Поліцейські перевірили розважальні заклади та інші місця, які юні подільчани обирають для дозвілля. За їх результатами на правопорушників складено шість адміністративних протоколів.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Останнім часом жителі Подільська оприлюднювали в соціальних мережах інформацію про порушення молоддю режиму тиші. У зв’язку з цим поліцейські  провели рейди, під час яких перевірили двори багатоповерхівок, парки, сквери та розважальні заклади міста.

За розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях на п’ятьох 17-річних юнаків, які «культурно» відпочивали у сквері та неподалік від Будинку офіцерів, складено адміністративні протоколи за ст.178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А 19-річний молодик, який пригощав неповнолітнього товариша пивом, відповідатиме за ст.180 КУпАП.

Також правоохоронці відвідали й розважальні заклади: вони не тільки перевіряли дотримання закону про заборону перебування у них після 22-ї години неповнолітніх без супроводу дорослих, а й нагадували працівникам цих закладів про недопустимість реалізації неповнолітнім цигарок та алкоголю. На момент перевірки порушень з боку працівників цих закладів виявлено не було.

– Місця, які молодь обирає для дозвілля, завжди знаходяться в зоні уваги поліцейських. Однак батьки теж не повинні забувати про свої обов’язки та контролювати місця знаходження своїх дітей і коло їх спілкування, – зазначив начальник Подільського ВП Олександр Ноздратенко.

Фото: ГУНП

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