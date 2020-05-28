До моря – без вибоїн: на Одещині дорожники ремонтують дороги у курортних селах (відео)

Комунальники відновлюють дорогу до моря Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, ділянка км 12 – км 27 протяжністю 14,3 км у Білгород-Дністровському районі.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.
Ця ділянка дороги з’єднує курортні села Приморське та Курортне, які розміщені на узбережжі Чорного моря та Шаболатського лиману.
– Завершились роботи з фрезерування старого дорожнього покриття та з розширення проїзної частини дороги. Ведуться роботи із влаштування основи дорожнього одягу із застосування георешіток та щебенево-піщаної суміші обробленої комплексним в’яжучим, – зазначає пресслужба облавтодору.
Дорога до моря🏖Т-16-10 /Н-33/ – Приморське – Жовтий Яр – Татарбунари, ділянка км 12 – км 27 протяжністю 14,3 км у…
Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Mittwoch, 27. Mai 2020