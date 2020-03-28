На Одещині після сварки з батьком 17-річний юнак вирішив викрасти родинний мотоцикл (фото)

Після сварки між батьками 17-річний юнак вирішив піти з дому, прихопивши з собою батьківський мотоцикл. Транспортний засіб він сховав у знайомої в сусідньому селі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Отримавши заяву від потерпілого, поліцейські протягом декількох днів розшукували транспортний засіб та проводили заходи по встановленню особи, яка його викрала. А отримавши інформацію, що в одному з сіл району продається схожий мотоцикл, виїхали за вказаною адресою.

– Продавець, він же правопорушник, виявився сином потерпілого. Хлопець пояснив, що таким чином хотів помститися батькові і навіть не думав, що порушує закон, – розповідає начальник Роздільнянського відділу поліції Олександр Стеценко. – Не зважаючи на це, дії юнака ч.1 ст.289 Кримінального Кодексу України кваліфікує як незаконне заволодіння транспортним засобом. Саме за нею зараз і триває досудове слідство.

Фото: ГУНП

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