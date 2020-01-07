На Одещині під час різдвяних свят у поліції було більше дев’ятиста повідомлень про правопорушення

Безпеку жителів та гостей регіону у Святвечір та Різдво Христове охороняли понад дві тисячі працівників правоохоронних органів. Свята минули без грубих порушень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

За традицією, з 06 на 07 січня у храмах та церквах Одеси й області відбулися різдвяні богослужіння. У релігійних заходах взяли участь близько шістдесяти тисяч вірян.

Увесь цей час спокій громадян забезпечували посилені наряди поліцейських та гвардійців. Правоохоронці чергували безпосередньо у місцях проведення релігійних заходів, а також забезпечували правопорядок на вулицях Одеси та інших населених пунктів області.

За результатами служби у посиленому режимі різдвяні вихідні минули спокійно.

Загалом за добу – з 6 на 7 січня – до поліції надійшло трохи більше дев’ятиста повідомлень про ймовірні правопорушення. Три з них стосуються грабежів, двадцять сім – майнових злочинів. Складено майже два десятка протоколів відносно порушників адміністративного законодавства. З них по одному – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, перевищення встановлених обмежень швидкості руху, порушення правил дорожнього руху пішоходом, паління в громадському місці та розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях, ще два – за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб та 4 – за домашнє насильство.

Фото: ГУНП

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