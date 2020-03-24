На Одещині на автомийці чоловік напідпитку накинувся з кулаками на пенсіонера

Поліцейські склали два адмінпротоколи на ізмаїльця, який із кулаками накинувся на пенсіонера.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Його дії кваліфіковані за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді). Інформація про конфлікт через коронавірус не відповідає дійсності.

Про подію правоохоронцям стало відомо від очевидців та з відео, опублікованого у соціальних мережах. За інформацією автора публікації, від протиправних дій пенсіонер нібито постраждав через «хриплий голос».

Поліцейські встановили учасників події (усі вони – місцеві жителі) та перевірили викладені у публікації відомості. Зі слів 65-річного постраждалого, конфлікт стався через те, що він зробив зауваження відвідувачеві, який у стані алкогольного сп’яніння поводився непристойно, нецензурно лаючись, чіплявся до людей та штовхав інвентар. Натомість агресію чоловік спрямував на пенсіонера. На допомогу пенсіонеру прийшли інші відвідувачі автомийки, які вгамували дебошира.

44-річний правопорушник свого вчинку не заперечує. Єдине пояснення неприпустимої поведінки, зізнається чоловік, – нетверезий стан, через який він «не контролював себе».

Разом з тим, інформація про те, що причиною побиття чоловіка стало припущення правопорушника про захворювання постраждалого на коронавірус, під час перевірки не підтвердилася.

Наразі на правопорушника поліцейські склали два адміністративних протоколи. Для прийняття рішення матеріали будуть скеровані до суду.

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Фото: Дніпроград

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