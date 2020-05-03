На Одещині COVID-19 виявили у прикордонника

Учора, 2 квітня, надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

У нього спостерігається легкий перебіг хвороби. У підрозділі проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим.

Станом на сьогодні на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 14 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав.

Фото: Укрінфрм

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