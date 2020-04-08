На Одещині чоловіки зв’язали та викрали корову (фото)

В Ізмаїлі поліцейські затримали місцевого жителя за підозрою у крадіжці корови.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Автомобіль, на якому пересувався підозрюваний зі своїми спільниками, працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили на околиці міста під час проведення превентивних заходів з контролю за дотриманням перевізниками карантинних обмежень.

Дізнавшись, що у накритому брезентом причепі чоловіки везуть зв’язану корову, правоохоронці попросили документи на вантаж, а ті у відповідь кинулися тікати в різні боки.

Одного зі втікачів – 25-річного ізмаїльця – поліцейські затримали. Слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, викликана на місце події, встановила, що худоба крадена, її правопорушники забрали з пасовища поблизу села Кислиці, а господар про це тоді ще навіть не здогадувався.

– Корову власнику повернули, а затриманому, який вже має умовний термін за майновий злочин, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські встановлюють місце знаходження решти осіб, причетних до злочину. Згідно з чинним законодавством їм загрожує до п’яти років позбавлення волі, – прокоментував хід слідства начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Микола Стойнов.

Фото: ГУНП

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!