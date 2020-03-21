На Одещині чоловік намагався вирішити конфлікт з допомогою гранати (відео)

Жителя Балти поліцейські затримали за погрозу вбивством, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами і зберігання наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

51-річний чоловік з гранатою прийшов до знайомого вирішувати давній конфлікт, а коли той викликав поліцейських – почав погрожувати і їм. Вибухонебезпечний предмет правооохоронці вилучили, а під час обшуку виявили ще й пістолет та наркотичну речовину рослинного походження.

Про протиправні дії зловмисника правоохоронців сповістив 36-річний місцевий житель, до якого той прийшов з погрозами. Почувши, що господар викликає поліцію, непроханий гість одразу пішов геть.

Слідчо-оперативна група знайшла чоловіка біля центрального парку – помітивши правоохоронців, він вийняв з кишені гранату і став погрожувати їх підірвати. Поліцейські затримали правпорушника, локалізували вибухонебезпечний предмет та до приїзду фахівців забезпечили охорону потенційно небезпечної території.

В подальшому вибухотехніки привели зброю, яка, за їхніми попередніми висновками є гранатою РГД-5, в безпечний стан. Також під час обшуку у домоволодінні затриманого поліцейські виявили пістолет, кілька набоїв та пакетів з імовірно наркотичною речовиною.

– Чоловік наразі нічого не пояснює, тож походження вилученого поліцейські встановлять уже в ході досудового розслідування, розпочатого одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), – говорить начальник сектору кримінальної поліції Балтського ВП Максим Тарак. – Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством).

Фото: Народна правда

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