На Одещині активісти вшанували пам’ять Дарини Лук’яненко у роковини її загибелі (відео)

Про це повідомляє Пошукова платформа “911”.

Дівчинка пропала 13 червня 2019 року, коли йшла з дому в танцювальний гурток. Перехожі чули дитячий крик і гавкіт собаки. Але відразу її знайти не вдалося. Пошуки велися тиждень – дитину розшукували сотні людей. До цілодобових пошуків були залучені співробітники поліції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, волонтери, були задіяні водолази і авіація. 19 червня Дашу Лук’яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі одного з будинків Іванівки.

До цієї дати активісти влаштували автопробіг. Водії автівок причепили до лобового скла фото дівчинки і спільною колоною рушили маршрутом від проспекту Небесної Сотні до Київського шоссе.

Прошу поделиться ‼️ Gepostet von Поисковая платформа "911" am Samstag, 13. Juni 2020

По завершенні пробігу бажаючі поїхали до Іванівки, аби покласти квіти до могили Дарини.

Мы #волонтеры #поисковики, #журналисты и просто небезразличные #граждане Украины, приехали на могилу #ДашиЛукьяненко в Ивановка, почтили минутой молчания и зажгли 🔥🔥🔥 памяти, что не успели ее спасти Gepostet von Поисковая платформа "911" am Samstag, 13. Juni 2020

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