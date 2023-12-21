На Одещині у тварин виявили смертельну хворобу

Традиції Українського Різдва: свята, пісні, обряди, страви і ворожіння Життєва мудрість та праведний спосіб життя наших пращурів прописані у звичаях, святах, обрядах та фольклорі. Міцними вузликами вони зв’язали нашу націю в єдине ціле, зберігши її ідентичність, наповнивши українців живильним та невичерпним духовним джерелом. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Підприємець із Рені продовжив передплату на «Одеське життя» пенсіонерам громади У мене, пенсіонерки з міста Рені, є в житті приємний ритуал: щопонеділка йду до Ради ветеранів, щоб у «штабі» забрати свіжий номер газети «Одеське життя». Цю газету передплачує для нас, ветеранів, генеральний директор підприємства «Транс-Експо» Юрій Онос. Продовжив підприємець передплату і на 2024 рік, чому ми всі дуже зраділи. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Конфлікт на кордоні: чому прикордонники забрали у фермерів орні землі Депутати Ренійської міськради, які працюють у сфері сільського господарства, вкотре порушили проблему використання орних земель, що розташовані вздовж державного кордону України. На Одещині таких земель багато, оскільки в нашій області протяжність кордону з Республікою Молдова становить близько 940 кілометрів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ