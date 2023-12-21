На Одещині у тварин виявили смертельну хворобу

Трупи тринадцяти свиней виявили у Березівському районі, у лісосмузі за межами села Анно-Покровка. Усі тварини померли від африканської чуми.
Про це повідомили у Головному управлінні Держспоживслужби в Одеській області.
Інформація про спалах хвороби надійшла до Березівської районної державної лікарні ветеринарної медицини 19 грудня. Задля з’ясування епізоотичної ситуації фахівці негайно виїхали на місце.
За межами села Анно-Покровка фахівці виявили 13 трупів свиней. Зразки тушок направили на експертизу до Випробувального центру Одеської регіональної державної лабораторії Державної служби України з безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Аналіз підтвердив інфікування африканською чумою свиней.
Африканська чума свиней (АЧС) – смертельна хвороба свиней, яка вражає свійських та диких свиней. Хвороба не становить загрози здоров’ю людини, але впливає на благополуччя тварин, викликаючи серйозні виробничі та економічні втрати та загрожуючи продовольчій безпеці в усьому світі. На сьогоднішній день дане захворювання не лікується. До того ж, враховуючи складну формулу збудника хвороби, виготовлення ефективної вакцини проти нього наразі неможливе. Лікування АЧС заборонено законодавством України!
Всі трупи свиней були знищені шляхом спалення з подальшим закопуванням, проведено дезінфекцію.
Розпочато заходи щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней.
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