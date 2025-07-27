Ключевые моменты:

В городе Балта Одесской области дерево обрушилось на палатку с подростками;

Один ребенок погиб, еще четверо пострадали;

Инцидент произошел из-за сильного ветра во время непогоды;

Пострадавших передали медикам, обстоятельства устанавливает полиция.

О трагедии на Подольщине рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, подростки отдыхали у реки, когда началось ненастье, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, где они пережидали непогоду.

Прибывшие на место спасатели освободили четверых ребят – их с травмами передали медиками. К сожалению, пятого подростка спасли не удалось.

По данным ГСЧС, все обстоятельства произошедшего устанавливают в полиции. В то же время в момент публикации этой новости на сайте областного управления Нацполиции информации о происшествии отсутствует.

Как сообщалось, в июне в Раздельнянском районе на Одесчине попала под поезд и погибла 17-летняя девушка.