Ключевые моменты:

  • В городе Балта Одесской области дерево обрушилось на палатку с подростками;
  • Один ребенок погиб, еще четверо пострадали;
  • Инцидент произошел из-за сильного ветра во время непогоды;
  • Пострадавших передали медикам, обстоятельства устанавливает полиция.

О трагедии на Подольщине рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

По информации спасателей, подростки отдыхали у реки, когда началось ненастье, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, где они пережидали непогоду.

В городе Балта Одесской области дерево обрушилось на палатку с подростками

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Прибывшие на место спасатели освободили четверых ребят – их с травмами передали медиками. К сожалению, пятого подростка спасли не удалось.

Во время непогоды в городе Балта дерево упало на палатку, где укрывались подростки. Один погиб

По данным ГСЧС, все обстоятельства произошедшего устанавливают в полиции. В то же время в момент публикации этой новости на сайте областного управления Нацполиции информации о происшествии отсутствует.

Как сообщалось, в июне в Раздельнянском районе на Одесчине попала под поезд и погибла 17-летняя девушка.

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