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На Николаевской дороге авария: на поселок Котовского пробка в оба конца

На Николаевской дороге авария: на поселок Котовского пробка в оба конца

На единственной магистрали, соединяющей поселок Котовского с центром Одессы померялись силами внедорожники «Мерседес» и «БМВ».

В результате столкновении в районе Кабельного завода большая часть проезжей части оказалась перекрыта.

Оба автомобиля двигались в сторону поселка Котовского. Потом водитель «Мерседеса» решил перестроиться в крайний левый ряд. Он начал маневр, не убедившись, что дорога свободна. Как раз в этот момент на огромной скорости его нагнал «БМВ».

Автомобили столкнулись боками и от удара разъехались в разные стороны: «Мерседес» частично на обочину, «БМВ» на встречную полосу. У «Мерседеса» от удара оторвалось колесо, оставшись на дороге и отняв у других водителей целую полосу. Предварительно, люди не пострадали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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