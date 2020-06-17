На мосту через Хаджибейський лиман встановлять систему зважування транспорта

Про це повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг в Одеській області.

Щоб запобігти неправильній експлуатації доріг, в Україні поступово починає впроваджуватися система WiM. На Одещині така перша система з’явиться на мосту через Хаджибейський лиман.

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка

під час пресконференції на мосту.

Система зважування у русі WIM – розумна система комплексного збору інформації про рух транспортних засобів (швидкість, загальна вага, вага окремих осей і відстань між ними, фіксація номерних знаків тощо)

Як працюватиме зважування у русі?

Основа роботи WiM – це майданчик для динамічного зважування. Саме через нього збирається уся основна інформація, яка потім передається в програмний центр обробки інформації. За структурою, майданчик є своєрідним апаратним комплексом, який складається з датчиків, вбудованих у дорожнє покриття, камери для автоматичного розпізнавання номерних знаків, камер загального огляду та лазерних сканерів.

– Це перша система WIM в Україні, яка буде вмонтована у міст. Це передбачено проєктом на капітальний ремонт мосту через Хаджибейський лиман, розташованого на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, – підкреслив Дмитро Рибалка.

Неконтрольований рух перевантажених транспортних засобів – одна із основних причин інтенсивної руйнації автомобільних… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Dienstag, 16. Juni 2020

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