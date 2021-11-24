На Котовского грабитель избивал жертв молотком и забирал вещи

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в ограблении двух жителей Суворовского района.
Это 39-летний неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием).
На улице Давида Ойстраха злоумышленник вошел в подъезд многоэтажки вслед за 24-летним мужчиной, который возвращался домой, и набросился на него с молотком для укладки тротуарной плитки.
От полученных ударов одессит потерял равновесие и уронил мобильный телефон. Нападающий забрал его и скрылся.
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Через несколько дней на той же улице, но возле другой многоэтажки правонарушитель подстерег еще одного, 36-летнего горожанина, напал на него сзади, избил и отобрал сумку, в которой находились документы, телефон и мелкие деньги.
Оперативники территориального подразделения полиции установили личность злоумышленника. У мужчины изъяли часть похищенных вещей и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Проводятся следственные действия. За совершенное фигуранту грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет.
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