На месте вырубки деревьев на одесских склонах орудует строительная техника (фото)

После «экоцида» возле строящегося ЖК «Aston Hall» склон начали очищать от поваленных деревьев. Половину дороги уже расчистили. В итоге такая затея позволит расширить спуск к ЖК, а также провести необходимые коммуникации.
Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на Французском бульваре, 60/1.
Мы уже рассказывали о том, что в конце Французского бульвара произошла массовая вырубка деревьев. Как оказалось, к ЖК «Aston Hall» будут прокладывать дорогу с Французского бульвара.
Эко-активисты связывают намерения застройщика и факт вырубки: это необходимо для организации проезда к ЖК.
Как сообщил наш корреспондент, на месте орудует строительная техника, а рабочие компании ООО СПК «Пик-строй» складывают деревья в грузовую машину. Эко-активист Владислав Балинский написал на своей странице в Facebook, что первым делом строители начнут закладывать колодцы и трассы для проведения коммуникаций.
Напомним, что Государственная экологическая инспекция в Одесской области обнаружила факт вырубки деревьев, насчитав 336 уничтоженных деревьев. Нарушитель уже выплатил штраф в размере 90 тысяч гривен.
Но несмотря на это, по факту уничтожения зеленых насаждений возбудили уголовное дело и проводят досудебное расследование.
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