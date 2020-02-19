На месте вырубки деревьев на одесских склонах орудует строительная техника (фото)

После «экоцида» возле строящегося ЖК «Aston Hall» склон начали очищать от поваленных деревьев. Половину дороги уже расчистили. В итоге такая затея позволит расширить спуск к ЖК, а также провести необходимые коммуникации.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на Французском бульваре, 60/1.

Мы уже рассказывали о том, что в конце Французского бульвара произошла массовая вырубка деревьев. Как оказалось, к ЖК «Aston Hall» будут прокладывать дорогу с Французского бульвара.

Эко-активисты связывают намерения застройщика и факт вырубки: это необходимо для организации проезда к ЖК.

Как сообщил наш корреспондент, на месте орудует строительная техника, а рабочие компании ООО СПК «Пик-строй» складывают деревья в грузовую машину. Эко-активист Владислав Балинский написал на своей странице в Facebook, что первым делом строители начнут закладывать колодцы и трассы для проведения коммуникаций.

Напомним, что Государственная экологическая инспекция в Одесской области обнаружила факт вырубки деревьев, насчитав 336 уничтоженных деревьев. Нарушитель уже выплатил штраф в размере 90 тысяч гривен.

Но несмотря на это, по факту уничтожения зеленых насаждений возбудили уголовное дело и проводят досудебное расследование.

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