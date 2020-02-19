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Новости Одессы и Одесской области

На месте вырубки деревьев на одесских склонах орудует строительная техника (фото)

На месте вырубки деревьев на одесских склонах орудует строительная техника (фото)

После «экоцида» возле строящегося ЖК «Aston Hall» склон начали очищать от поваленных деревьев. Половину дороги уже расчистили. В итоге такая затея позволит расширить спуск к ЖК, а также провести необходимые коммуникации.

Об этом сообщил наш корреспондент, побывав на Французском бульваре, 60/1.

Мы уже рассказывали о том, что в конце Французского бульвара произошла массовая вырубка деревьев. Как оказалось, к ЖК «Aston Hall» будут прокладывать дорогу с Французского бульвара.

Эко-активисты связывают намерения застройщика и факт вырубки: это необходимо для организации проезда к ЖК.

Как сообщил наш корреспондент, на месте орудует строительная техника, а рабочие компании ООО СПК «Пик-строй» складывают деревья в грузовую машину. Эко-активист Владислав Балинский написал на своей странице в Facebook, что первым делом строители начнут закладывать колодцы и трассы для проведения коммуникаций.

Напомним, что Государственная экологическая инспекция в Одесской области обнаружила факт вырубки деревьев, насчитав 336 уничтоженных деревьев. Нарушитель уже выплатил штраф в размере 90 тысяч гривен.

Но несмотря на это, по факту уничтожения зеленых насаждений возбудили уголовное дело и проводят досудебное расследование.

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Артем Виноградов
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