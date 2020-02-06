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Новости Одессы и Одесской области

Сколько деревьев уничтожили на склонах в Одессе?

Сколько деревьев уничтожили на склонах в Одессе?

Недавно мы писали о том, что над морем вдоль Французского бульвара неизвестные спилили множество зеленых насаждений.

При этом горожане и чиновники не могли прийти к единому мнению относительно того, сколько же на склонах повредили деревьев.

А на днях участники гражданского объединения “Зеленый лист” совместно с госэкоинспекцией подсчитали их точное количество.

Как отметил на своей странице в facebook общественный активист Владислав Балинский, вандалы уничтожили 336 деревьев разной породы и диаметра.

По мнению Владислава Балинского, деревья могли спилить рабочие с ближайшей стройки. Общественники ждут от экоинспекции данных об ущербе, нанесенном государству действиями браконьеров.

“Уже сейчас можно сказать, что ущерб значительный, – отметил Владислав Балинский. – А учитывая факт удаления массива растений в парковой зоне, по нашему мнению, есть все основания для возбуждения уголовного дела”.

Фото Артема Виноградова 

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